Ağlatan vasiyet

Denizli'de önceki gün makam aracının kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen şüpheli kazada Şoförü Muzaffer Akşehirli= ile birlikte şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper arkasında kahramanlıklarla dolu bir hayat bıraktı. 15 Temmuz sonrası darbeci askerleri bizzat kendisi sorgulayan Alper, FETÖ ile ilgili yaklaşık 250 soruşturma açmıştı. 15 Temmuz sonrası ilk askeri darbe davasını da yine kendisi açan Alper, bir yerel gazeteye verdiği vasiyet gibi demecinde de darbe girişimi gecesi çocuklarına söylediklerini söyle anlatmıştı: "Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan miktar var. 15 bin liralık banka hesap cüzdanını da verdim. Bunlar gelir geçer. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliği'ne defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın."Alper, 15 Temmuz gecesi yaşananları ise şöyle anlatmıştı; "O gece hemen lojmanın aşağısına inip meslektaşlarımla bir strateji üretmeye çalışmıştık. Bazı meslektaşlarının 'Ekmek alalım nasıl olsa birkaç gün çıkamayacağız' dediğini işittim. Eşim ve çocuklarım evdeyken hemen kıyafetimi değiştirdim. Tabancamı aradım ancak eşim 'tabancanı alma, ben seni tanıyorum bir çatışma olursa ilk ateş eden olursun. İki koruman var, onlar gereğini yaparlar. Öleceksek bir kere ölürüz' dedi. O gün ailemizle ve çocuklarımızla vedalaştık. Hemen planlamayı yaparak aklıselim tüm meslektaşlarımızla beraber konuyu deruhte ettik. O gün Denizli'de bir destan yaşandı. Halkımız sokakta ihtilale karşı dururken biz de ihtilalin giderilebilmesi ve suç işleyenlerin yakalanabilmesi için gerekli kararları verdik. 17 cumhuriyet savcısı hiç uyumadan derhal soruşturmalara başladı ve ihtilal girişiminden tam 36 saat sonra tüm ihtilal girişiminde bulunan şüpheliler, İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeydi."Muğla'nınKavaklıdere ilçesinde1969'da doğan MustafaAlper, Ankara Üniversitesi HukukFakültesi'nden mezun olduktan sonra,Avrupa Birliği Hukuku alanında yükseklisans yaptı. Alper 1995'te mesleğe başladı.Bir çok yerde görev yapan Alper 13Temmuz 2015'te Denizli'ye geldi. BozkurtKadın ve Çocuk Cezaevi' nde, kadın mahkumlarınürettiği tekstil ürünleri için"Zen-Ce" markasını tescil ettirmişti.15 Mayıs'ta da markayıtanıtacaktı.Denizli'deki törende Konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları söyledi: "Belki Türkiye'de çok az kişi bilir ama Mustafa Alper Başsavcım, 15 Temmuz bu darbe teşebbüsünün yenilmesinde, başarısızlığa uğratılmasında görünmez kahramanlardan biri. Yaptıkları ile aldığı risk ile ortaya koyduğu cesaretle milletine ve devletine gerçekten ifade edemeyeceğim derecede büyük hizmetin altına imza atmıştır. Türk yargısının şehidi çok. Adalete, hukuka, millete ve devlete hizmet yolunda çok şehit verdik. Bütün şehitlerimizi de bu vesileyle rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum." Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Niyazi Yar ise Alper ve Akşehirli'nin vazife uğruna şehit olduklarını söyledi."SABAH