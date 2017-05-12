Ahlaksız teklife mahkemeden ret

FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanması"na yönelik davanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmasında eski futbolcu Evren Nuri Turhan tanık olarak dinlendi.

1997 yılında Mert Korkmaz'ın kendisini Altunizade'deki FEM dershanesine götürdüğünü belirten Turhan, "Burada FETÖ lideri ile tanıştım. Hakan Şükür, Ertuğrul Sağlam, Uğur Tütüneker, Okan Buruk, Hakan Ünsal, Mutlu Topçu, Cihat Arslan adlı futbolcular da FETÖ liderinin yanındaydı. Birkaç futbolcu daha vardı ancak hatırlamıyorum" dedi.

Sanıklar Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'i ise avukatları temsil etti. Firari sanık Arif Erdem'in avukatı, duruşmaya gelmesi için müvekkili hakkında tutuklanmama güvencesi verilmesini talep etti. Erdem'in yurt dışına kaçmış olması nedeniyle talebi reddeden heyet, yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar verdi.