Bakan Bozdağ'dan Başsavcı Alper talimatı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdiği öğrenildi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonun çarpması sonucunda kamyonun altında kalan makam aracında yaşamını yitirmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdiği öğrenildi.