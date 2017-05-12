Bakan Bozdağ'dan Alper talimatı!

Giriş Tarihi: 12.5.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 15:09
Bakan Bozdağ'dan Başsavcı Alper talimatı!

Bakanı Bozdağ'dan, Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili talimat Adalet Bakanı , kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdi

Adalet Bakanı 'ın, Cumhuriyet 'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonun çarpması sonucunda kamyonun altında kalan makam aracında yaşamını yitirmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturmanın bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde titizlikle yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

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Bakan Bozdağ'dan Başsavcı Alper talimatı!
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