Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da yatırımcılarla buluştu

Yabancı yatırımcılarla buluşan Başbakan Binali Yıldırım, "Son 10 yıl içinde Türkiye her yıl ortalama 15 milyar dolardan fazla yatırımı ülkeye çekmeyi başarmıştır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Cumhuriyet'in 100. yılına giderken ülkemizin konumunu yükseltmek ve ekonomizi yatırımlarla güçlendirmek belirlenen hedefler arasındadır. Önümüzdeki dönemde ekonomide kapsamlı yapısal reformlara, büyük altyapı projelerine hız kesmeden devam edeceğiz. 2030 yılına kadar her yıl ortalama 70 milyar doalr proje gerçekleştireceğiz. Türkiye'de İngiliz yatırımcılar için ciddi faaliyet alanı mevcut. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde AB ile mevcut gümrük birliğinin önemli katkısı olmuştur. Brexit sonrasını merak ettiğinizi düşünüyorum. Türkiye ve Birleşik Krallık birlikte yol almaya kararlıdır. Başbakan May Ocak ayındaki ziyaretinde ticaret kurulu oluşturuldu. Teknik ekibimiz bir araya gelerek iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması dahil bütün imkanlar değerlendirilecektir.

İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜK BEYAZ EŞYA ÜRETİCİSİ BİR TÜRK FİRMASI

Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük beyaz eşya üreticisi bir Türk firması, bunun gururunu duyuyoruz. Benzersiz coğrafi konumu, dinamik ekonomisi, genç nüfusuyla Türkiye de İngiliz yatırımcıları için ciddi imkanlar sunmaktadır. Bugün ülkemizde yaklaşık 3 bin İngiliz firmasının yatırım tutarı 10 milyarı aşmıştır.

LONDRA İLE İSTANBUL BORSASI YENİ FIRSATLAR SUNACAKTIR

İstanbul'u dünya çapında bir finans merkezi getirme arzumuz devam ediyor. Bu çerçevede Londra Menkul Kıymetler Borsası ile İstanbul Borsa arasında imzalanan ortaklık anlaşmasını önemli buluyoruz. Bunun iki ülke işadamları arasında kalıcı bağlar oluşacaktır. Ekonomik ilişkilerimizin esasen çok önemli boyutunu turizm oluşturmaktadır. Önemli bir potansiyel sunan bu sektörün çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde İngiliz turistlerin sayısında düşme yaşanmışsa da bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. Sektörün sunduğu fırsatları değerlendirmek için siz işadamlarından ve yatırımcılarından katkı bekliyoruz.