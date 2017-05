Başdöndüren trafik

Resmi ziyaret kapsamında önceki akşam Londra'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak burada yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May , ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile basına kapalı temaslarda bulundu.Yıldırım ilk olarak ev sahibi Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, görüşmede dost ve müttefik ülke olduğu belirtilen İngiltere ile son dönemde daha da ivme kazanan ikili ilişkilere değinildiği aktarıldı. Yıldırım, yaklaşan seçimler dolayısıyla İngiliz mevkidaşı May'e başarı dileğinde bulundu. May ise Londra'da düzenlenen konferansa Türkiye'nin üst düzey katılımından dolayı teşekkür ederek, dost ve müttefik ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliğinin artarak, sürmesi yönündeki iradesini paylaştı.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "Lancaster House" yerleşkesinde görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü. Yıldırım'ın, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile yaptığı görüşmede ise Mattis'in, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaya olan bağlılığını teyit ettiği bildirildi. Yıldırım ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile basına kapalı olarak görüşürken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü. Konferansta, Somali'nin 1970'lerden itibaren biriken 5 milyar 300 milyon dolarlık dış borç yükünden kurtarılmasına yönelik tedbirler de masaya yatırılıyor. Bölgede El Şebab örgütüne karşı oluşturulan koalisyon gücü AMISOM'un tedricen ulusal orduya ve federal polise devredilmesi de konferansın gündeminde yer alıyor. Temaslarının ardından şehrin ünlü parklarından Green Park'ta yürüyüş yapan Başbakan Yıldırım, Londra'da nadir görülen güneşin tadını çıkardı. Yıldırım, Piccadilly Caddesi'ndeki, Londra'nın simgeleri çift katlı otobüsler ve kırmızı telefon kulübeleri arasında yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşün ardından konakladığı otele ulaştı. Yıldırım, kaldığı otelde de Londra'da yayımlanan Evenin Standart gazetesine mülakat verdi.