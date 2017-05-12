Cumhuriyet’in çirkin tweetine gözaltı!

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçirdiği trafik kazası ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi Twitter hesabından atılan skandal tweet üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin internet sorumlusu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'FETÖ'yle mücadele edenleri itibarsızlaştırmaya çalışmak' suçlamaları çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü'nün firari yöneticileri Emre Uslu ve Tuncay Opçin hakkında da aynı suçlamalar çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında vefat etmesi ardından gerek Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi Twitter hesabından, gerekse de FETÖ'nün yöneticileri Emre Uslu ve Tuncay Opçin tarafından atılan çirkin tweetler büyük tepki çekmişti.