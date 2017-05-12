Davaya da sızmak istediler

Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı ve İsrail ile Suudi Arabistan büyükelçiliklerinden iki görevlinin öldürüldüğü olaylarla ilgili "Umut Davası", yargılama aşamasında sanıkların savunma haklarının ihlal edildiği tespiti üzerine Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Davada, daha önce "Selam Tevhid terör örgütü yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçlarından mahkum olan Hasan Kılıç, Mehmet Şahin, Yusuf Karakuş, Recep Aydın ve Mehmet Ali Tekin yeniden hakim karşısına çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra salıverilen sanıkların yargılandığı yeniden yargılama sürecinde FETÖ ilginç bir girişimde bulundu.



YÖNLENDİRECEKLERDİ

17 - 25 Aralık darbe girişimi sürecinde deşifre olan FETÖ'nün "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekibi", Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya müdahil olup dosyadaki tüm belgeleri alıp incelemek, böylelikle davanın seyrini gözetim altında tutmak istedi. FETÖ'nün planına göre böylelikle eski "Emniyetçiler", davada beyan ve taleplerde bulunarak yargılamayı da yönlendirecekti. Bu kapsamda 17 - 25 Aralık darbe girişiminden sonra haklarında davalar açılan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Osman Özgür Açıkgöz başta olmak üzere 14 FETÖ davası sanığı müdahillik dilekçesi verdi. FETÖ'cüler davaya katılma talebinde bulunurken; kendilerinin, Umut Davası'nda yargılanmakta olan sanıkların yöneticisi ve üyesi bulundukları Selam Tevhid Terör Örgütü hakkındaki soruşturmayı yürütmüş olmalarına dayandılar. Halen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Selam Tevhid Kumpası" davasında da yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekibi, Ankara'daki davada sanıkların söyleyeceklerinin kendileri için önemli olduğunu savundu. FETÖ'nün, Ankara'daki davaya sızma planı, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden döndü. Tayyar Köksal başkanlığındaki mahkeme heyeti, FETÖ'cü eski polis müdürlerinin müdahillik talebini reddetti.