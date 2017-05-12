FETÖ’cü savcı kanlı katliama göz yumdu

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırıya ilişkin iddianameyi de hazırlayan eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman
'ın, Reyhanlı saldırısı
nı haber almasına rağmen, MİT'i suçlamak için saldırıya göz yumduğu anlaşıldı.
MİT BİLGİ VERDİ, O SEYRETTİ
ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski savcı Şişman hakkında HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan rapora göre, Reyhanlı saldırısına ilişkin iddianameyi de hazırlayan Şişman, FETÖ
'nün amacı doğrultusunda örgüt mensubu kolluk görevlileriyle hareket etti. Türkiye'yi ve hükümeti yurtiçi ve yurt dışında itibarsızlaştırma gayesi taşıyan Şişman, 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı MİT ile ilişkilendirerek sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu'nun şiddet eylemi olarak sunmayı amaçladı.
Tutuklu savcı Özcan Şişman, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Anas Asalieh ve bağlantılarına yönelik Antakya ve Samandağ'da MİT-Emniyet koordinasyon toplantısında alınan karara rağmen planlanan operasyonu erteledi. MİT tarafından, Suriye rejimi kaynaklı eylem yapılacağı yönündeki hassas bilgilerin Emniyet yetkilileriyle paylaşılmasına karşın Özcan Şişman, harekete geçmedi. Şişman, Asalieh ve bağlantılı diğer kişilere ilişkin telefon-ortam dinlemeleri olmasına ve operasyon konusunda mutabakat sağlanmasına rağmen, 1 Mart 2013'te Hatay Yayladağı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Asalieh'in yakalanmasına yönelik operasyon talimatı vermekten kaçındı.
"Ellerinde somut silah-patlayıcı ve benzeri malzeme bulunmaması, operasyondan beklenen neticenin alınamayacağı endişesi" gibi gerekçeler öne süren Şişman, operasyonun ertelenmesini savundu. O dönemde Adana Özel Yetkili Savcısı olarak görev yapan Şişman, MİT'ten, Reyhanlı saldırısından 3 gün önce 8 Mayıs 2013'te gelen, "Suriye kaynaklı saldırı yapılacak" bilgisini göz ardı edip saldırı ihbarını dikkate almadı.
'DELİL TOPLAYIN' BAHANESİYLE ERTELEDİ
Özcan Şişman, ihbarda adı geçen şahısların yakalanması yerine ısrarla şahısların silah veya patlayıcı gibi somut delillerle yakalanması için delil toplama sürecine devam edilmesi yönünde görüş bildirdi. Raporda Şişman'ın, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel güveni yok eden nitelikte usul ve yasaya aykırı işlem yaptığına ve Hrant Dink suikastındaki yöntemi Reyhanlı saldırısında da izlediğine işaret edildi.