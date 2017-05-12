'nün eğitim kurumlarına 12 ilde operasyon

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 10:54
FETÖ'nün eğitim kurumlarına 12 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca, ile kapatılan 'nün eğitim kurumlarında çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 38 şüphelinin yakalanması için 12 ayrı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi na alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 'nün eğitim kurumlarının yöneticisi ve çalışanı olan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında kararı verdi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve FETÖ tepe yönetimi ile irtibatlı oldukları belirtilen 38 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün eğitim kurumlarına 12 ilde operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz