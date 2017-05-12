FETÖ'nün eğitim kurumlarına 12 ilde operasyon

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumlarının yöneticisi ve çalışanı olan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve FETÖ tepe yönetimi ile irtibatlı oldukları belirtilen 38 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.