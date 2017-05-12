FETÖ'nün Moritanya sorumlusu yakalandı!

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde Moritanya sorumlusu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin sözde Moritanya sorumlusu M.Z'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Z'nin bulunduğu ev tespit edilerek, operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan M.Z'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.