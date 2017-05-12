'nün sorumlusu yakalandı!

AA

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Giriş Tarihi: 11.5.2017 20:18 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 01:56
FETÖ'nün Moritanya sorumlusu yakalandı!

'de /PDY soruşturması kapsamında örgütün sorumlusu olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde sorumlusu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin sözde Moritanya sorumlusu M.Z'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Z'nin bulunduğu ev tespit edilerek, operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan M.Z'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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FETÖ'nün Moritanya sorumlusu yakalandı!
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