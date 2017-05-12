'te / operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 12.5.2017 17:05
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) ""larına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 19'u tutuklandı

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, / terör örgütünün ""larına yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 77 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 31 kişiden 3'ü, Malatya, Van ve Şanlıurfa emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dokuz kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
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