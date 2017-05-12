Gaziantep'te 'mahrem imam' operasyonunda 19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Gaziantep'teki 106 'mahrem imamı'na yönelik 26 Nisan'da 77 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 2'si Malatya ve Van'a, 1'i ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 28 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 9' ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.