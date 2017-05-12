İstanbul'da operasyonunda 5

İHA

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Giriş Tarihi: 12.5.2017 20:43 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 20:50
İstanbul'da terör operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul'da örgütü 'ya yönelik düzenlenen bir dizi operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. ye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde örgütü ve şehir yapılanması 'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dökümanlarda İstanbul'da örgüte destek sağladığı tespit edilen örgüt mensuplarının bilgilerine ulaşıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün elde ettiği bilgiler ışığında operasyon için harekete geçildi. Polis, 9 Mayıs Salı günü kentte pek çok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgulamanın ardından serbest bırakılırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İstanbul'da terör operasyonunda 5 tutuklama
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