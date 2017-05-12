İşte mahrem imamların ihanet raporu

İstihbarat Daire Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı çalışmalar sonunda, FETÖ
'nün "mahrem imamlar
ının" örgüt içindeki faaliyetlerini anlatan bir rapor hazırladı. Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen ve yüzlerce şüphelinin yakalandığı "mahrem imamlar" soruşturması da bu rapor doğrultusunda başlatıldı. SABAH'ın ulaştığı rapora göre örgüt, il emniyet müdürlükleri ve garnizon komutanlıklarındaki her alt birim için ayrı mahrem imam görevlendiriliyordu. Büyük çoğunluğu öğretmen olan bu imamların başlarında da bölge imamları bulunuyordu. Özellikle emniyet teşkilatında, erkek ve kadın polisler için ayrı, polislerin rütbe ve mezun oldukları dönemlere göre de ayrı ayrı mahrem imamlar atanıyordu. Bu nedenle bir il emniyet müdürlüğünde 20'den fazla mahrem imam görevlendiriyor ve hiçbiri diğerini tanımıyordu.
İLK GÖREV YERİNE GİDİYORLAR
Askeri okulun başından itibaren irtibat kurduğu örgüt üyesiyle, mezun olup subaylığa başlayıncaya kadar bağlantısını sürdüren mahrem imamlar, ilk kuralarını çekip subay atandıkları yere giderek buradaki mahrem imamla da bu kişileri tanıştırıyordu. Kendilerine bağlı subaylarla halka açık yerlerde ya da telefonla asla görüşmeyen, randevu sistemiyle kendi evinde buluşan mahrem imamlar, subaylara ByLock ve Eagle gibi programlar yüklü tablet bilgisayarlar vererek, gerektiğinde buradan görüşüyordu.
ÖRGÜT ELEMANLARIYLA EVLİLİK
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki mahrem imamlar, PKK'ya yönelik operasyonları önceden haber alıyordu. Mahrem imam bulunduğu ilden ayrıldığında, il sorumlusu yeni bir mahrem imam görevlendiriyor ve subaylar bu imamla tanıştırılıyordu. Her subay için ayrı bir kod ismi kullanan, ilden ayrılırken de genellikle evlerini de birbirlerine devreden mahrem imamlar, mutlaka örgütün kadın elemanları ile evlendiriliyordu.