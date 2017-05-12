Kavurmacı'nın tahliyesine inceleme

Giriş Tarihi: 12.5.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 15:40
Kavurmacı'nın tahliyesine inceleme

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye olayına ilişkin HSK'nın devreye girdiğini söyledi. Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili HSK'ya başvurduğunu, tahliye işleminin 'Nöbetçi hakime' denk getirilerek yapıldığı iddiasının inceleneceği bilgisini verdi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milletvekilleri ve bakanların ByLock kullandıklarına dair herhangi bir somut bilginin olmadığını söyledi. TGRT Haber'de konuşan Canikli, FETÖ'den tutuklu işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi ile ilgili nöbetçi hakim iddiasını inceliyoruz diye konuştu.

Canikli FETÖ ile mücadele ederken kimsenin kayırılmasının mümkün olmadığını belirterek, Kavurmacı'nın tahliye olayına ilişkin HSK'nın devreye girdiğini söyledi. Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili HSK'ya başvurduğunu, tahliye işleminin 'Nöbetçi hakime' denk getirilerek yapıldığı iddiasının inceleneceği bilgisini verdi.

Kavurmacı'nın tahliyesine inceleme

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Kavurmacı'nın tahliyesine inceleme
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