Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, milletvekilleri ve bakanların ByLock kullandıklarına dair herhangi bir somut bilginin olmadığını söyledi. TGRT Haber'de konuşan Canikli, FETÖ'den tutuklu işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi ile ilgili nöbetçi hakim iddiasını inceliyoruz diye konuştu.

Canikli FETÖ ile mücadele ederken kimsenin kayırılmasının mümkün olmadığını belirterek, Kavurmacı'nın tahliye olayına ilişkin HSK'nın devreye girdiğini söyledi. Canikli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuyla ilgili HSK'ya başvurduğunu, tahliye işleminin 'Nöbetçi hakime' denk getirilerek yapıldığı iddiasının inceleneceği bilgisini verdi.

Kavurmacı'nın tahliyesine inceleme