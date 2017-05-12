Kaya: PKK’nın hendeğine FETÖ hizmet etmiş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, muhtaç ailelere yapılan sosyal yardımların FETÖ'cü personel tarafından bilinçli olarak kesilerek, vatandaşın hükûmete karşı kışkırtılmak istendiğini söyledi. Bakan Kaya, bazı gazetecilerle sohbetinde geçmişi 7 Haziran seçimlerine dayanan FETÖ'nün sosyal yardımlarla ilgili kirli planını ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Kaya, FETÖ'nün sosyal yardımlar konusundaki provokasyonunu şöyle anlattı: 7 Haziran seçimleri döneminde sosyal yardımları keserek, toplumsal kesimleri hükümete karşı kışkırtmak ve tepki oluşturmak istemişler. O dönemde birçok bölgede başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere yardımları bir anda kesmişler. Kesenler de bizim bakanlığın çalışanları. 15 Temmuz'dan sonra bakanlıktaki FETÖ'cüleri temizlemek için yaptığımız çalışmada da gördük ki, ihraç edilenlerin çoğu sosyal yardımların başında olanlar. FETÖ den ihraç edilenlerin özellikle sosyal yardımlara ve çocuk hizmetlerine nüfuz etmek istemişler. Çok ciddi şekilde mücadele ettik. Kritik pozisyonda diyebileceğimiz önemli pozisyonda olanlar bizde sosyal yardımlar uzmanıdır. Politika oluşturmada etkili şekilde rol alanlar. Mutfağı hazırlayan onlar. Maalesef onların arasından çıktı FETÖ'cüler.

Çok fazla şikâyet gelmişti. Ben 'bir bakın' dedim ve yardımların bilinçli kesildiğini fark ettik. En fazla Doğu ve Güneydoğu da olmuş. Bilerek bir organizasyon yapmışlar. O dönemde hendek olayları da var. Tam anlamıyla vatandaşı kışkırtmak için bir ortaklık söz konusu. Normalde çok fazla sosyal yardım veriliyor o bölgede. FETÖ ile mücadele ederken, bir yandan da PKK ile de bağlantısı olanları da gönderdik. Çünkü sosyal yardımlar, il ve ilçelerdeki vakıf personeli üzerinden yapılıyor. Bunlar sözleşmeli personel. Şimdi bin 500 yeni personel daha alacağız. Bu personel yardım verilen evleri dolaşarak ihtiyaçların tespiti, yardımların yerindeliği noktasında bir tarama yapacaklar.

SİYASİ OLARAK BAKMAYIZ

Biz yardım yaparken, siyasi olarak bakmıyoruz. Mesela, FETÖ'den içerde olanların başvuruları var, yardım istiyorlar. FETÖ'den tutuklanan eski savcı Seyfullah Çakmak'ın iki engelli çocuğuna yardım yapılmadığına dair birkaç gündür iddialar dolaşıyor. Halbuki biz bu iki çocuk için 1 Aralık 2016'dan itibaren çocuk başına 920'şer lira evde bakım ücreti ödüyoruz. Ama örgüt aracılığıyla ajitasyon yapılıyor. (Türkiye)