Minik Özge'ye "komando" desteği

Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a, Şırnak'taki komando birliği bir koli oyuncak gönderdi - Askerler, baba Yıldırım'a yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi: Kızınız için yaptığınız bu kutsal çabanız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi, bizi gerçekten çok duygulandırdı. Biz de ufak da olsa bir şeyler yapmak istedik. Öncelikle 271 komandonun selamını iletir, çam sakızı çoban armağanı, kızımız Özge'miz için gönderdiğimiz hediyeleri kabul etmenizi rica ederiz.

