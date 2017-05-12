Şemdinli’de terör operasyonu!

Açıklamada, "11 Mayıs 2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Siyah Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 250 adet doçka mühimmatı, 5 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 5 adet savunma tipi el bombası, 2 adet el bombası taşıma kılıfı, 750 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 25 kilogram cinsi tespit edilemeyen patlayıcı madde, bin adet bixi mühimmatı, 9 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, 1 adet ateşleyici düzenek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.