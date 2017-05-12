Şırnak’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bölgede Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının katılımıyla devam eden 2. safha operasyonda bugün teröristlerle çıkan sıcak çatışmada bir Jandarma Astsubay Çavuşun şehit olduğu açıklandı. Devam eden sıcak temasta 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bölgede sıcak temas devam etmekte olup 19 Nisan 2017 tarihinden bugüne toplam 35 terörist Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirildi. Açıklamada bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.