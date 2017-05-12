Telefon dolandırıcılığına 24 gözaltı

Şüphelilerden 8'i emniyetten serbest bırakılırken, 16'sı adliyeye sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen Aydın merkezli suç çetesi çökertti. Şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşları daha önceden yaptıkları hayat sigortasını yenileme bahanesiyle kandırıp hesaplarına para aktarma konusunda ikna ettikleri belirlendi. Teknik takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Afyon ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bulunan dijital verilere el konuldu. Gözaltına alınan 24 kişiden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 16 kişi ise sabah adliyeye sevk edildi. Ayrıca 7 kişinin arama çalışmaları sürüdüğü bildirildi. Çetenin ülke genelinde yüzlerce kişiyi 25 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.