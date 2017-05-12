'de belde sine atandı

DHA

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Giriş Tarihi: 12.5.2017 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 11:54
Tunceli'de belde belediyesine kayyum atandı

'nin Mazgirt İlçesi Akpazar Belde Başkanı DBP'li Hüseyin Çetinkaya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Başkanvekili olarak Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş görevlendirildi

Akpazar si'ne sabah erken saatlerde gelen ekipleri, arama yaptı. Aramanın ardından Belediye Başkanı Hüseyin Çetinkaya'ya, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edildi. Valiliği'den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Mazgirt ilçesi Akpazar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Çetinkaya İçişleri Bakanlığı'nın 10.05.2017 tarihli kararı ile görevinden uzaklaştırılmış olup, Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş Akpazar Belde Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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Tunceli'de belde belediyesine kayyum atandı
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