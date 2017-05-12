YPG Tabka’yı işgal etti

Suriye'de, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya bağlı Tabka ilçesi ve Tabka Barajı ABD destekli terör örgütü YPG tarafından tamamen ele geçirildi. Böylece YPG/PKK ilçenin tamamında kontrolü sağlamış oldu. Daha önce işgal ettiği Telebyad, Menbiç gibi yerleşim yerlerinden Arap nüfusu tehcir ederek ev ve arazilerini yağmalayan terör örgütü Tabka'ya girerken de benzer vahşeti sergilemişti. İşgal sonrası ilk mesaj ABD'den geldi. ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonda bulunan özel temsilcisi Brett McGurk, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. McGurk mesajında, "Baraj ve şehir DEAŞ'tan kurtarıldı. Suriye Arap Koalisyonu tarafından yönetilen Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolüne geçti" dedi. Terör örgütü PYD'nin silahlı kadın kolu YPJ'nin elebaşı Nesrin Abdullah bundan sonraki hedeflerinin Rakka'nın merkezi olacağını duyurdu. Erbil merkezli K24 TV kanalına konuşan Abdullah, ABD'nin kendilerine vereceği silahlarla ilgili olarak da "Türkiye'ye karşı kullanmayacaklarını" öne sürdü. Bu arada Kilis'in karşı tarafında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye Rus ve Suriye bayrağı çekildi.



Türk subaydan, 'onurlu' tepki

ABD'nin YPG'ye ağır silah vermeye karar vermesinin yankıları devam ederken Adana'daki İncirlik Üssü'nde bir Türk subayının, kendisine ABD'li bir albay tarafından takdim edilen madalyayı iade ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, dün İncirlik Üssü'ndeki 'Koalisyon' güçlerinin karargâhında bir veda ve madalya töreni düzenlendi. Tören sırasında ABD'li albay Kevin Leahy, 'Koalisyon' güçleri karargâhında görev yapan bir Türk subayına üstün başarılarından dolayı madalya takdim etti. Törende konuşan Türk subayı "Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. 'Onurum' bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir" dedi. Madalyayı iade eden Türk subayı törenden ayrıldı. DHA