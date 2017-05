Bir gece ansızın vurabilirler!

Son 14 yılda Türkiye savunma sanayisinde çağ atladı. Atak helikopterinden milli piyade tüfeğine, Altay tankından Bora füzesine kadar milli silahlar birer birer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yerini alıyor. TSK'nın bir süre önce Şırnak'ta bir grup teröristi, "Milli İHA'nın tespit edip lazerle işaretlediği, ardından milli helikopterimiz ATAK'ın yine milli üretim Cirit füzesiyle imha etmesi" bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yeni milli silahların da görücüye çıktığı 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda SABAH'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Görüştüğümüz bakanlar, çok etkilendiklerini söylediler. Hatta bazı ülkeler 'Bunu nasıl başardınız? Bu modeli biz de ülkemizde uygulayabilir miyiz?' diyerek bizimle yakın çalışma kararındalar.Milli silahta hedefimiz ilk olarak yüzde 80 yerlilik oranını geçmek. 2002'de yüzde 24 olan yerlilik oranı şu anda yüzde 60 düzeyinde. İkincisi de kritik bileşenlerde, kritik teknolojilerde mutlaka yerliliği ve milliği yakalamak. Bunun içinde uçak motoru, helikopter motoru, tank motoru, dedektör, optik sistemler pek çok kritik teknoloji yer alıyor. Savunma sanayisinde sadece parça üreten değil aynı zamanda teknoloji de üreten ülke konumuna geldik.Kendi savaş uçağımızı, yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemlerini, uçak motorunu ve yerli denizaltıları çok yakın zamanda üretebileceğiz.Son dönemde terörle mücadelede gösterilen başarı gerçekten gurur verici. Bu başarıda TSK'nın yerli ve milli imkânlarla geliştirilen teknolojik silah ve ekipmanı kullanıyor olmasının payı büyük. Milli silahlar gücümüze güç kattı. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 100'ü geçti. PKK'nın beli kırılmıştır. Bundan sonra PKK için bir tek yol var. Ya silah bırakacak ya da kendilerini bekleyen hazin sona razı olacaklar. Bunun dışında bir yol yok.Zaman vermem doğru olmaz ama biz her an hazırız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Her an olabilir. Türkiye olarak bu tür sınır ötesi operasyonları yapabilecek güce sahibiz. Yerli ve milli silahlarla donatılmış ordumuzla, ülkemizi ve bölgedeki dostlarımızı tehdit eden her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.ve/ TSK'nın havadaki gözü olan araçlar terör operasyonlarında büyük başarı sağlıyor./ TSK'nın envanterinde 20 adet bulunuyor./ Yeni nesil saldırı-keşif uçağı. Milli mühimmatlar UMTAS ve Cirit füzeleriyle kullanılıyor./ TSK ilk yerli uzun menzilli füze olan Bora deneme atışı başarıyla gerçekleştirildi./ Taarruz helikopterinde kullanım için üretilen sistem, Atak helikopterinde başarıyla kullanılıyor.Türkiye'nin ürettiği ilk uzun menzilli tüfek TSK'nın envanterinde./ Tamamen yerli olan piyade tüfeği NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen ilk tüfek oldu./ Suriye sınırında etkin olarak kullanılan milli obüs, teröristlere göz açtırmıyor.TSK'nın envanterine girmeye hazırlanan yeni obüs, hızlı ulaşım kabiliyetiyle fark yaratacak./ Namlulu alçak irtifa hava savunma silah sistemi Korkut, geçen yıl tüm testleri başarıyla geçerek TSK'nın envanterine girdi.