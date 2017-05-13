Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile edilmeyen 'cüleri konuştu!

AA

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Giriş Tarihi: 13.5.2017 12:24 Güncelleme Tarihi: 13.5.2017 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile iade edilmeyen FETÖ'cüleri konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin'in başkenti Pekin'de Başbakanı 'la yaptığı görüşmede, " edilmeyen darbeci askerler" meselesinin Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun teşkil ettiği ifade edilerek, darbeye karışmış bu kişilerin Yunanistan'da durmasının doğru olmadığı, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Çipras'la görüşmesinde, şu ana kadar arzu edilen netice alınamamış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve pozitif bir gündemle meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile iade edilmeyen FETÖ'cüleri konuştu!
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