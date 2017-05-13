Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile iade edilmeyen FETÖ'cüleri konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin'in başkenti Pekin'de Yunanistan Başbakanı Çipras'la yaptığı görüşmede, "iade edilmeyen darbeci askerler" meselesinin Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun teşkil ettiği ifade edilerek, darbeye karışmış bu kişilerin Yunanistan'da durmasının doğru olmadığı, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Çipras'la görüşmesinde, şu ana kadar arzu edilen netice alınamamış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve pozitif bir gündemle meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.