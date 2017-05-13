Erdoğan ve Şi, üçüncü nükleer santrali görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son dönemde dördüncü kez bir araya gelen Erdoğan ve Şi'nin görüşmesinde, ağırlıklı olarak ekonomik ilişkiler ele alındı.



Zirvede, Türkiye'de üçüncü nükleer santralin yapımı konusu da ele alındı. Bu sürecin hızlandırılması için tekrar irade beyan edildi. Ayrıca müzakere sürecinin hızlandırılmasında da mutabık kalındı.



Daha önce kurulan e-ticaret platformunun başarılı bir şekilde büyüdüğünün altı çizilen görüşmede, liman işletmeciliği ve gemi yapımı konularında iş birliğinin artırılmasının gereği ifade edildi. İthalat-ihracat dengesi, yatırım ve bankacılık konularının da ele alındığı zirvede, bu alanlarda daha fazla iş birliği yapılması yönünde de irade beyan edildi.