FETÖ abisinden "PKK'lıları öldürmeyin" telkini

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Nevzat" kod adlı bir FETÖ abisinin, şüphelilerden eski yarbay pilot İlkay Ateş'e "PKK'lı teröristlerin dinsiz imansız olarak öldüğünü, bunlara bir şans tanınırsa doğru yola gireceklerini, bunların vurulmamasının daha iyi olabileceğini" söylediği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye göre, Jandarma Genel Komutanlığını ve TRT önündeki TOMA'ya ateş eden helikopterin pilotu Ateş, kendisinden sorumlu FETÖ "abisinin", terör örgütü PKK mensuplarını öldürmemeleri gerektiğini belirttiğini aktardı.