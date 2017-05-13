FETÖ'nün Hollanda medyasından Müslümanlara ağır hakaretler

"Müslümanlar güçlenmemeli, Müslümanlar güçlenirse gücü idare edemezler ve kötüye kullanırlar; Müslümanların parası var ama beyni yok. Güçlendikçe, tehkileşirler" sözünü hatırlatan sunucu, "Peki ya bu sözler Gülen içinde geçerli mi?" diye ekledi. Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Cerit, cevap vermekte zorlandı: "Güç konusunda Müslümanların sorunu var."

FETÖ'nün Avrupa genelinde 'Zaman' ismini tamamen buharlaştırıp farklı isimlerde gazeteler çıkartmasının son adımı Hollanda'da atılırlen, Zaman Vandaag'ın isim değişimesi, daha fazla Hollanda'yı ilgilendiren haberler verme niyetiyle açıklandı. Ülkedeki Türk toplumu ise, bu değişikliğin yeni bir stratejinin parçası olduğunu düşünüyor. FETÖ'nün Müslüman ve Türk vatandaşlarını medya yoluyla karalayarak Avrupa'ya kendini kabullendirmek istediği düşünülüyor.

İlk sayıda Türk asıllı vekillere karalama kampanyası

Cerit'in çıkarttığı gazetenin ilk sayısında Türk asıllı Hollanda milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ü hedefe alan bir yazı yayınlandı. Hollanda'da yapılan seçimlerde, İşçi Partisi'nden ihraç edilen Türklerin kurduğu DENK partisi, 3 milletvekilliği elde ederek seçimin asıl kazananı olmuştu. Partilerinin entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Kuzu ve Öztürk'ün kurduğu parti 3 sandalye elde etti.

Müslümanlar hedefte

Program sırasında Müslümanları aşağılayan, radikal gibi gösteren söylemlerini programda da devam ettirirken, FETÖ'nün farklı olduğunu söyledi. "Ezan yerine keman çalınsın", diye Müslümanları tahrik eden köşe yazılarını gazetesinde basan Cerit, Rotterdam'da ağır polis şiddetine maruz kalan Türk vatandaşlarını 'Polis bu kişileri arıyor' haberiyle fişlemişti.

PKK diliyle Türkiye'ye müdahale çağrısı: Kürtler öldürülüyor

Güneydoğudu'da yürütülen operasyonları yorumlayan Cerit, Cumhurbaşkanı için ağır hakaretler sıralayıp, Türkiye'ye karşı uluslararası müdehale istemişti. "Türkiye'de Erdoğan rejimi Kürtleri öldürüyor. Türkiye Erdoğan diktatörlüğünde devam ederse aynen Suriye'deki gibi Avrupa çok büyük bir Kürt mülteci göç dalgasıyla karşılaşacak. Avrupa derhal Türkiye'deki diktatör Erdoğan rejimine müdahale etmeli."

FETÖ'ye sadakati aile bağlarını kopardı

Daha önce medyaya verdiği demeçlere göre, Cerit'in yeğenleri kendisine "terörist" ve "ajan" derken, babası da Cumhurbaşkanı'nın şahsına olmasa bile makamına hürmeten hakaret etmemesi gerektiği yönünde telkinde bulunduğunu söylüyor.