Siviller bizden değil, ateş edin

Ankara Başsavcılığı, 28 kişiyi şehit eden Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki darbeci askerler hakkındaki soruşturmayı tamamladı. 155 sanık hakkında, anayasal düzeni, TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçları ile örgüt yöneticiliği ve çok sayıda insanı öldürme suçlarından dava açıldı.Darbe girişimi başarısız olunca FETÖ'cüler tel örgülerden atlayarak kaçtı.İddianamede halka ölüm yağdıran helikopterlere verilen talimatların ses kayıtları da ortaya konuldu. Helikopterleri yönlendiren darbeci komutanların pilotlara verdikleri talimatlar ayrıntılı şekliyle sanıklardan Soner Gökçe'nin ifadesinde yer aldı. Gökçe, Tabur Komutanı Özcan Karacan'ın atışları yönlendirirken "Tomalara atın, Genelkurmay'ın etrafına atın, sivillerin etrafına da atın, Genelkurmay kritik, oranın düşmemesi lazım. Sivillerin üzerine de ateş edin onlar bizden değil. Mavi tepe lambalı bütün araçları vurun" dediğini söyledi. Karaca, Meclis'i tarayan helikopterlerdeki darbecilere de "Meclis'in altındaki polis noktalarını açmamız gerekiyor. Onları ateş altına alacaklar, açılacak o yollar" diye talimat verdi.Sanıklardan Murat Bolat da iddianameye yansıyan ifadesinde, Kurmay Başkanı Mehmet Şahin'in kendisine, "Dönmek yok sen ne diyorsun. Gerekirse Hava Kuvvetleri yarın bu ülkeyi yerle bir eder" dediğini belirttikten sonra "Yarbay Özcan Karacan da telsizden 'Bizden olmayan herkesi vurun' talimatı veriyordu. Orada bulunan herkes insanları öldürmekten normal bir işmiş gibi bahsediyordu" ifadelerini kullandı. Ömer Faruk Ablanur da Kurmay Başkanı Mehmet Şahin'in Karacan'a, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın ölüm emrini, "Özcan, Aksakallı, (küfrederek) kaçıyormuş. Konya yolunda kobra aracıyla ilerliyormuş ... vurun" dediğini aktardı.Darbe gecesi komutanlar sık sık durum değerlendirmesi yaptı.İddianamede, helikopterlerin halkın ve polisin üzerine açtığı ateşte kullanılan mühimmatın kalkışma öncesinde Akıncı Üssü'nde nasıl hazırlandığı detaylarıyla anlatıldı. Sanık Karacan mühimmatı hazırlamakla görevli başçavuşa, "Çok güzel gösterimiz olacak. Mühimmatlar gelmezse çok üzülürüz. Özellikle jandarmaya gösteri yapacağız" diye talimat verdi. Darbe hazırlıklarının mayıstan itibaren eğitim adı altında başladığı belirtilen iddianamede, yapılan gizli toplantılarda televizyon sesinin açılarak ortam dinlemesinin engellendiği kaydedildi. İddianamede darbecilerin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kaçırma planları da aktarıldı. Fidan'ın ikametinin bahçe kapısı 2 metrelik demir kapı olduğundan kobra helikopter ile vurulacak ve helikopter havada iken ekip halatlarla indirilerek açılan kapıdan girecek, Fidan evinden alınarak götürülecekti.İddianamede, Kara Havacılık Okulu'ndaki toplantılarda darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinin tespit edilmeye çalışıldığı, "Gerekirse Amerikalılar'dan net konum tespiti ile ilgili olarak yardım alınması"nın da konuşulduğu belirtildi. Sanıklar Başbakan Binali Yıldırım ile dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yerini ise google üzerinden tespite çalıştı.