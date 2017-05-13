Son dakika haberi: 'de çıktı

AA

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Giriş Tarihi: 13.5.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.5.2017 11:12
Son dakika haberi: Hakkari'de çatışma çıktı

Irak'ın kuzeyinden 'daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi. Harekatla 7 terörist etkisiz hale getirilirken, yılbaşından bu yana Hakkari ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 166'ya ulaştı.

Irak'ın kuzeyinden 'daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinden Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik Türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekat sonucu 7 terörist etkisiz hale getirilirken, yılbaşından bu yana Hakkari ve çevresindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 166'ya ulaştığı kaydedildi.

Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

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Son dakika haberi: Hakkari'de çatışma çıktı
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