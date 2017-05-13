Son dakika haberi: Hakkari'de çatışma çıktı

Irak'ın kuzeyinden Hakkari Çukurca'daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinden Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik Türk savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekat sonucu 7 terörist etkisiz hale getirilirken, yılbaşından bu yana Hakkari ve çevresindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 166'ya ulaştığı kaydedildi.
Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.