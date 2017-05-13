Tur midibüsü faciası: 24 ölü

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen elim trafik kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Muğla'da meydana gelen trafik kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Muğla-Antalya karayolunda meydana gelen, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan elim trafik kazasından büyük üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

MARMARİS KAYMAKAMI YÜKSEL'DEN AÇIKLAMA

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, yolcu midibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan 11 kişiden 3'ünün Marmaris'te tedavi altına alındığını söyledi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybedenler olduğunu anımsattı.

Mevkinin Muğla ve Marmaris arasında, Ula ilçesi hudutlarında olduğunu kaydeden Yüksel, gerekli müdahalelerin yapıldığını anlattı.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Marmaris olarak biz de ambulanslarımızı sevk etmiştik. Marmaris Devlet Hastanesine 2, Yücelen Hastanesine bir yaralımız intikal etti. Burada bir bayan ve bir çocuk, Yücelen'de de 17 yaşında bir çocuk var. Sağlık durumları hakkında henüz bilgi yok. Çok ciddi olmadığını tahmin ediyorum. Anneler Günü öncesi, bayan yolcuların olduğu bir otobüs olması daha da elim. Herkese başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum."

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 23 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.

Muğla'da şarampole yuvarlanan yolcu midibüsündekilerin İzmir'in Buca ilçesindeki yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Yaylacık Mahallesi'ndeki Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneğinin önüne gelen aileler, midibüsteki yakınlarından haber almaya çalışıyor.

Mehmet Gülbak, yeğenleri Fatma, Hatice, Hülya ile kızlarının midibüste olduğunu belirterek, "Mahalle olarak aralarında tur yapmak istemişler, konu komşu böreğini, çöreğini alarak, Anneler Günü diye çocukları gezmeye götürmek istemişler. Başlarına böyle bir kaza gelmiş. İçimiz kararıyor, kimseye ulaşamıyoruz." diye konuştu.

Niyazi Gülbak da kızları Fatma, Hatice ve Bahar ile torunu Simge'nin otobüste olduğunu anlatarak, "Benim 3 kızım ve bir torunum var. Simge hastanede ameliyata alınmış, diğerlerinden henüz haber yok." ifadelerini kullandı.

Ramadan Özlüsoylu da halasının gelini ve çocuklarının araçta bulunduğunu, onlardan haber alamadığını anlatarak, mahalle olarak acı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Yaylacık Mahallesi'ndeki derneğin önüne gelen CHP Milletvekilleri Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Aytun Çıray ve Tuncay Özkan ile AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, kazazedelerin yakınlarına başsağlığı diledi.

- Vali Ayyıldız başkanlığında acil durum toplantısı yapıldı

Bu arada, İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Buca Kaymakamlığında acil durum toplantısı yapıldı.

Toplantıda kazayla ilgili bilgilendirme ve yardımlaşma masası oluşturulduğu bildirildi.

Öte yandan, midibüsü kullandığı iddia edilen Armağan Sertbaş'ın, kaza öncesinde sosyal medya hesabından konum ve Marmaris yönüne hareket ettiği bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.