YPG ile ilişki ciddi devletlere yakışmaz

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını İngiltere'nin başkenti Londra'daki Mayfair İslam Merkezi'nde kıldı. Daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ayrıca BBC ve Financial Times'a da mülakat veren Yıldırım özetle şunları söyledi:YPG/PYD, Türkiye için PKK ne ise aynıdır, terör örgütüdür. Terör örgütüyle bir başka terör örgütü yok edilemez. İngiltere de Amerika da NATO'da bizim müttefikimiz. Müttefike zarar veren bir örgütle yakınlaşmak, onlarla iş tutmak doğru değildir, kabul edilemez. Bu, ciddi devletlere yakışan bir iş değil.Bir NATO müttefikinin bile bile bir terör şebekesiyle ilişkiye girdiği şeklindeki algının başlı başına olumsuz sonuçları olur.Türkiye'nin kaygıları anlaşıldı fakat ABD sahada taktiksel bir ittifakı seçti. Ne yazık ki bu taktiksel plan bu yönetime bile ait değil, önceki hükümete geri gidiyor.Rakka operasyonundan sonra burada PYD/YPG unsurlarının kalmayacağını, demografik yapının değiştirilmeyeceğini ifade ettiler.ABD'ye savaş ilan edecek değiliz. Durum bu değil. Adı ister PKK, ister YPG, ister PYD olsun terör örgütüyle mücadeleye devam edeceğiz.