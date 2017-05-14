Belediye başkanına selfie çekerken yumruklu saldırı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, öz çekim yapmak için yanına gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Başkan Gürkan, 1. Murat Mahallesi'nde Kadın Emek Pazarını ziyaret ederek buradaki kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Kadınlarla bir süre sohbet eden Gürkan, yanına gelen Görkem H. ile öz çekim yaptığı sırada, bu kişinin yumurtalı ve yumruklu saldırısına uğradı.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne Devlet Hastanesinde tedavi olan Gürkan'ın gözünde yırtık tespit edildi. Darp raporu alan Gürkan'ın sol gözü bandajla kapatıldı.

Gürkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlarla sohbet ederken öz çekim yaptırmak isteyen kişinin kendisine saldırdığını söyledi.

Şüphelinin ilk önce elindeki yumurtayla gözüne vurduğunu ifade eden Gürkan ''Tabii öz çekim yaparken savunmasız oluyorsunuz. Yanıma geldi tam öz çekim yaparken elindeki yumurtayla gözüme vurduktan sonra birkaç kez yumruk attı. Gözümün içinde bir yırtılma var. Doktorlar tedavisini başlattı sağ olsunlar. Yatak istirahati verdiler. Aylar önce planladığımız bir açılışa katıldıktan sonra eve geçeceğim.'' dedi.

Görkem H'nin saldırıdan önce sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili bir video da yayınladığını aktaran Gürkan, polislerin olayı araştırdığını vurguladı.