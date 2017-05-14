Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

ANKA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 18:27 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 18:29
Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcularımız İrem Korkmaz, Büşra Katipoğlu, Ömer Akgün, Nihan Gürer, Bedia Tunadağı, Gülşen Beste Samancı, Demir Atasoy, Victoria Zeynep Güneş, Ege Başer, Sümeyye Kentli ile Yüzme Milli Takımımız (Doğa Çelik, İskender Başlakov, Arda Gürdal, Emre Sakçı) ve Jimnastik Milli Takımımıza (İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder) tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz