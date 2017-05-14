Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcularımız İrem Korkmaz, Büşra Katipoğlu, Ömer Akgün, Nihan Gürer, Bedia Tunadağı, Gülşen Beste Samancı, Demir Atasoy, Victoria Zeynep Güneş, Ege Başer, Sümeyye Kentli ile Yüzme Milli Takımımız (Doğa Çelik, İskender Başlakov, Arda Gürdal, Emre Sakçı) ve Jimnastik Milli Takımımıza (İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder) tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.