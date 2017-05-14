FETÖ ile mücadelede tam mutabakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti
'nin başkenti Pekin'de bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Suriye olmak üzere terörle mücadele konusu da ele alındı. İki lider, iki ülkenin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir gelişmeye müsamaha edilmeyeceği noktasında mutabık kaldı. İki liderin, Suriye meselesinin siyasi geçiş süreciyle çözülebileceğine dikkat çektikleri görüşmede Astana ve Cenevre süreçlerinin desteklenmesi ve hızlandırılması gerektiği sonucuna varıldı.
Şİ'DEN de stek MESAJı
Çin Devlet Başkanı Şi, FETÖ ile mücadele konusunda da net mesajlar verdi. Şi, mücadele konusunda çeşitli adım attıklarını belirterek, "Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir yapılanmaya izin vermeyeceğiz. Bu konuda Türkiye ile işbirliği içinde olacağız. Türkiye'nin hassasiyetini biliyoruz ve bu mücadelede Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.
İADE ANLAŞMASI
Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme sonrasında iki ülke arasında imzalanan suçluların karşılıklı iade anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın FETÖ dahil tüm terör örgütü mensupları ve suçluların iadesini kapsadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i kabul etti. Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşmesinde ise özellikle ikili ilişkilerin iyi devam eden seyriyle ilgili memnuniyet ifade edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı münasebetiyle yapılması planlanan etkinlikler de ele alındı. Ayrıca, Afganistan'dan Suriye'ye kadar bölgedeki terörle mücadele ve güvenlik konuları da görüşüldü.
MACARİST AN DAVETİ
Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a, Türkiye'ye AB konusunda verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Görüşmede, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in, Erdoğan'ı Gül Baba Türbesi'nin açılışı için sonbaharda Macaristan'a davet ettiği bildirildi. Erdoğan Çin'deki temasları kapsamında dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ile de ayrı ayrı bir araya geldi. Guterres ile yapılan görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.