Hüznün ve gururun anneleri

Bugün Anneler Günü . Canımız ciğerimiz annelerimize en derin sevgimizi göstereceğimiz gün. Onların ellerini öpeceğiz bugün. Çiçeklerle kapılarına gidip hayır dualarını esirgememelerini isteyeceğiz. Gidemiyorsak arayıp "Seni seviyoruz" diyeceğiz. Hayatta değillerse en güzel hatıralarla anacak, dualar edeceğiz. Kabirlerini çiçeklerle donatacağız. Ama hüznü yeneceğiz bugün. Evlat hasreti çeken yalnız anneleri unutmayacağız. Şehit annelerinin yüreklerindeki acıyı yüreğimizde hissedip, vatana canını veren evlatları gibi, kucaklayacağız onları. Bu gurur bu vatana nice evlat yetiştiren tüm annelerin. İşte Türkiye'nin anneleri:Anneler Günü'nde normalde benim mezarımı oğlumum ziyaret etmesi gerekirdi. Tam tersi oldu. 9 yıldır burası benim evim. Hiçbir özel günü kaçırmıyorum. Yarım yaşıyoruz biz. Oğulsuz Anneler Günü olmaz. Burası benim oğlumun evi.Acımız azalmıyor, gittikçe çoğalıyor. Evladım bir taneydi. Kabrine geldiğimde çiçeklerini görüyorum, kendini görmüş gibi oluyorum. Onun yokluğu bitmeyen bir acı. Bana bıraktığı onur bu acıyı hafifletiyor. Kurban olduğum Allah ortalığa birlik düzen versin diyorum. Başka anneler de üzülmesin. Şehit annelerini unutmayın'Her Anneler Günü arar, hediyesini yollardı benim oğlum. Bu defa oğlum yok, nasıl geçecek diye düşünüyorum.Çok boş.Anneler Günü için ilk olarak oğlunu dünyaya getirdiği hastaneye, ardından da Kırıkkale'de eğitim gördüğü okula gittim. Şehitler mezarlığını ziyaret ettim. Oğluma "Sen yoksan ben varım, gelemiyorsan geldim annem" deyip ağladım.Diyarbakır'da 15 ay önce şehit olan Recep Bodur'un annesi Güldane Bodur için saray gibi bir ev yapma hayali vardı. Amasya Valiliği o hayali gerçekleştirdi. O eve taşınan Güldane Bodur, evi şehit oğlunun fotoğraflarıyla donattı. Anne "Bu ev oğlumun hayaliydi. Rabbim, yavrumun canını güzel bir uğurda aldı. Peygamber ocağından peygamber kucağına uğurladım onu" dedi.Anneler Günü'nü büyük bir gururla yaşıyorum. Biz çocuklarımızı vatanımızın selameti için doğurduk. O karanlık 15 Temmuz gecesi sokağa çıksınlar, dirensinler diye doğurduk. Çok şükür evlatlarımız bizi utandırmadı. Ülkemiz hainlerin karşısına çıkan evlatlarımız sayesinde FETÖ'cülerden kurtuldu. Yaşadığım gurur oğlumun vatanını savunmasıydı.Çocuklarım her Anneler Günü'nde yanıma gelir, ellerimi öperdi. Bu sefer onlar gelemedi, ben onları ziyaret ettim. Her bi rinin mezar taşını ayrı ayrı öptüm. Vatan için, millet için şehit düşen yiğit evlatlarımla hasret giderdim.Bu sandığa oğlumun eşyaları, hatıraları ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim, Şehitlik Belgesi ve Türk bayrağını koyduk. Oğlumun ilk günkü kokusu hala burnumda.Benim için artık her gün 15 Temmuz. Takvim benim için ne ileri gidiyor, ne geri gidiyor. Onu çok özlüyorum.Ciğerim kor gibi yanıyor. Oğlumun her adı geçtiğinde kilitleniyorum ve hiçbir şey konuşamıyorum. Anneler Günü'nü buruk ama bir o kadar da gururla yaşıyorum.Evlatsız ana olur mu? Bugün benim günüm ama kuzum yok, sol yanım toprak altında. Geçen yıl "Anaların bir tanesi nerede? Anam günün kutlu olsun başımın tacı" diye bağırarak gelen oğlum yok.Düşünün bizi analar. Ben yetimhaneden alıp gözüm gibi büyüttüğüm bir evlattan ayrıldım, bugün anaların günü ama anam diyen evlatlar hain kurşunlarla toprak altında.Oğlum bana dünyanın en güzel Anneler Günü hediyesini vatanımız ve bayrağımız uğrunda şehit olarak verdi. Hüzünlü ve gururluyum.Sadık Yeşilyurt, annesi Sevgi Yeşilyurt'u (51) Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz'da kaybeden bir evlat. "Annesizliği anlatmaya kelimeler yetmez. Şimdi konuşmaya çalışıyorum boğazım düğümleniyor, yapamıyorum, söyleyecek birşey bulamıyorum. Annemsiz ilk Anneler Günü. Bu çok büyük bir acı ama onun o gece vermiş olduğu mücadele bizim en büyük tesellimiz ve gururumuz" dedi.Bugün çok farklı duygularla yaşadığım Anneler Günü'ndeki en büyük duam, bir gün şehidimin yanına cennete gidebilmek.Oğlum bana hediyelerin en güzelini 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla verdi.Benim için oğlumun gaziliği paha biçilmez bir Anneler Günü hediyesidir.Adanaİncirlik'te ABD nişanını reddeden albay Orkun Özeller'in anne ve babası çocuklarıyla gurur duyuyor. Bursa'da yaşayan çift, SABAH'a "O bizim kahramanımız" dedi. Anne Olcay Özeller, "Oğlum bana en güzel Anneler Günü hediyesini verdi. Madalya almayı reddetmesi tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de gururlandırdı. Yiğidimin bu davranışı bizim en büyük madalyamızdır" diye konuştu. Baba Engin Özeller ise albay Özeller'le 15 günde bir görüştüklerini belirterek, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba "Oğlumu vatanına, milletine faydalı bir evlat olsun diye yetiştirdik. Yaptığı bu davranış bize verilen en büyük hediye ve onurdur. O bizim olduğu gibi Türkiye'nin de bir kahramanıdır" ifadesini kullandı.Yaşamı karaciğer nakline bağlı olan annesi Güner Pamuk'a (56) karaciğerinden bir parça vererek onun hayatını kurtaran Ömer Pamuk (24) annesine en güzel Anneler Günü hediyesini sundu. Ömer Pamuk "Canım, ciğerim annem. O beni 9 ay karnında taşıdı. Ben ona karaciğerimi vermişim çok mu. Karaciğerim anneme, Anneler Günü hediyem. Onun ise hayatta, yanımda olması bana en büyük armağan" dedi.Oğlunun verdiği karaciğerle yeniden hayata tutunan Güner Pamuk ise "Hayat benim için yeniden başladı. Oğlum bana yeniden hayat verdi. Bu yıl Anneler Günü benim için bambaşka" diye konuştu.Ahmet ALTINDİŞ-Tülay CANBOLAT-Yunus Emre KAVAK-Uğur YILDIRIM-Mustafa KAYA-Sırrıberk ARSLAN-Tahir ÖZÇELİK-Metin HARIKÇI-Sercan İNCESU-Zafer HALATÇI-Burak Erdem ÇELİK /Gül KİREKLO - İlhami YILDIRIM / Erhan ÖZTÜRK / SABAH