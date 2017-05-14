Katalogdan General oğluna FETÖ ablası

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, FETÖ mensuplarının, TSK'da kendilerine alan açabilmek için kurdukları tezgahları açıkça gözler önüne serdi. İddianamede, 1982-2014 arasında Fetullah Gülen grubunda yer alan, Ankara Etimesgut Hava Hastanesi'nde tabip albay olarak görev yaparken 2015'te emekli olan Erdal Kökcan'ın, kızı Beyza Nur Kökcan'ı FETÖ'nün kataloğuna soktuğu, kızına katalog evlilik yaptırdığı ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Celal Başoğlu'nun pilot olan oğlu Mehmet Başoğlu ile evlendirdiğine yer verildi. Erdal Kökcan, ifadesinde FETÖ ile GATA'ya geçtikten sonra tanıştığını Işık evlerine gittiğini, Gülen'le yapılan sohbetlere katıldığına yer verdi. 32 yıl boyunca FETÖ'de yer alan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak FETÖ/PDY hakkında itiraflarda bulunan Kökcan ifadesinde, "FETÖ'nün kontrol altına aldığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı açısından önemli bir yeri olan Uçuş Muayene Merkezi'nde pilotların uçuşa elverişli olup olmadığına yönelik sahte raporlar veren Etimesgut Hava Hastanesi ve Eskişehir Hava Hastanesi'ndeki FETÖ yapılanması ve örgüt mensuplarının yaptığı usulsüzlükler de var. Komisyonlardaki FETÖ mensuplarını da tek tek biliyorum" itirafında bulundu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kökcan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.İddianamede, tutuklu sanık Özlem Gün Eryılmaz'ın, FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısı içerinde TSK mensuplarının eşlerinden sorumlu örgüt yapısında "Abla" olarak adlandırılan örgüt yöneticisi olduğu, TSK'da yapılanan örgüt mensuplarından bekar olanlarının yine örgüt içerisinden evlendirilmesiyle ilgili aktif görevlerde bulunduğu aktarıldı.