3 imha edildi

DHA

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Giriş Tarihi: 15.5.2017 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 10:36
3 EYP imha edildi

'ün Yayladere İlçesi'nde teröristlerin yola tuzakladığı basma düzenekli el yapımı 3 patlayıcı imha edildi

Bingö'ün Kiğı İlçesin'deki 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Yayladere İlçesi Gökçedal Köyü bölgesinde mevzilerde yapılan kontrollerde basma düzenekli el yapımı 3 patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

" Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda bulunan maddeler olay mahallinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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3 EYP imha edildi
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