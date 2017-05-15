Açlık grevi maskesinin altından DHKP-C çıktı

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile terör örgütü bağlantıları tespit edilip memuriyetten çıkarılan Nuriye Gülmen, Acun Karadağ ve Semih Özakça'nın 'işimi geri istiyorum' sloganı ile başlattığı açlık grevi
nin asıl amacı deşifre edildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre üç ismin de DHKP-C
terör örgütünün memur yapılanması DMH/KEC
(Devrimci Memur Hareketi
/ Kamu Emekçileri Cephesi) içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
GÜNDÜZ AÇLIK, AKŞAM TERÖR
Örgüt üyeleri açlık grevini bahane ederek DHKP-C terör örgütüne kamuoyu oluşturmak, örgüte taban kazandırmak için harekete geçti. DHKP-C'den sabıkalı diğer örgüt üyeleri de Gülmen, Karadağ ve Özakça'ya destek verirken, gündüz açlık grevi olarak başlayan eylemler akşam da terör örgütüne eleman devşirme faaliyeti ve örgüt propagandası şeklinde devam ettirildi. Yüksel Caddesi'nde Gülmen, Karadağ ve Özakça'ya destek verenler arasındaki 19 kişinin örgütle irtibatlı olduğu, kiminin daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı, kullandıkları telefonlar üzerinden DHKP-C terör örgütü üyeleriyle iletişim kurdukları belirlendi. Terör örgütü DHKP-C de birçok defa adli işlem görmüş sicili kabarık yayın organlarıyla aynı propagandaya destek verdi. Örgüt mensubu Gülmen, Karadağ ve Özakça'nın sicilleri de kabarık çıktı.
DOKTORDAN KAÇTILAR
Bu arada 11 Mayıs Perşembe günü açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı muayene etmek isteyen sağlık görevlileri bir sürprizle karşılaştı. Doktor ve psikologlardan oluşan sağlık ekibi Kızılay'daki Yüksel Caddesi'ne giderek grevdeki iki isme ulaşmaya çalıştı. Ancak açlık grevine destek olmaya gelen kişiler grev yapan iki ismin evde istirahatte olduğunu söyledi. Gülmez ve Özakça ile görüşmek isteyen sağlık ekibi hayır cevabını alınca, eylemcilerin evde istirahat ettiği ve tıbbi yardımı geri çevirdiğine yönelik tutanak tuttu.
GÜLMEN'İN DOSYASI
Basit yaralama, mala zarar verme.
Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma.
Mülki amire ve kolluk kuvvetlerine direnme.
Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme.
Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, görevlilere engel olma.
Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama.
Gülmen, DHKP-C terör örgütüne 9 Mayıs 2012'de yapılan operasyonda gözaltına alındı. 12 Mayıs 2012'de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutukladı. 31 Ağustos 2012'de de serbest bırakıldı.
ÖZAKÇA'NIN DOSYASI
Kasten yaralama, basit yaralama.
Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma.
Kamu malına zarar verme.
Polisin görevini yaptırmamak için direnme.
Özakça daha önce terör örgütü faaliyetlerine katılmak suçundan da gözaltına alındı.
KARADAĞ'IN DOSYASI
Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma.
Örgüte yönelik ülke genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu 19 Şubat 2013'te gözaltına alındı. 22 Şubat 2013'te çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 Temmuz 2013'te serbest bırakıldı.