FETÖ, askeri okullara estetikle öğrenci soktu

Kahramanmaraş
merkezli FETÖ
operasyonunda itirafçı olan 9 asker abisinin örgütün askeri kadrolara sızarken kullandıkları yöntemlerle ilgili anlattıkları şoke etti. Buna göre örgüt, kendisine bağlı öğretmenler ve imamlar aracılığıyla belirlediği kırsal kesimde oturan ve maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarını "Gelecekte iş kaygısı olmayacak" diye ikna ediyordu. Orta öğretim çağındaki çocuklar, Ferdi, Mahir, Salih, Zübeyir, ve Sait gibi kod adı verilerek, başta İstanbul, Bursa ve Balıkesir olmak üzere 20 ayrı ildeki hücre evlerine yerleştiriliyordu. Her çocuk için de 'doktor' kod adı verilen mahrem görevlendiriliyordu. Bu öğrencilerden bazıları, örgütle bir bağının bulunmadığı görünümü vermek için örgüte ait olanların dışındaki farklı dershane ve okullara yerleştiriliyordu. Askeri okula gidecek öğrencilerin, gece gördüğü rüyaları bile sorup dosyasına koyan örgüt, bu bilgileri şifreli olarak "Askeri abiler" merkezine gönderiyordu. Burada detaylı inceleme yapıldıktan sonra da hangi öğrencinin hangi askeri okula gireceğini belirleniyordu. Bu öğrencilerin, askeri okullara giriş sırasında sağlık kriterlerine takılmasını istemeyen örgüt, giderilebilecek doğumsal lekeleri ve küçük çaplı kazalar sonucu oluşan izler için kendi sağlık kuruluşlarında estetik ameliyat yaptırıyordu.
'MECBUR KALIRSANIZ ZİNA YAPIN'
Askeri okullardaki sınav soruları da bir gün önce "Askeri abiler" merkezinden e-posta yoluyla gönderiliyor ve öğrencilere ezberletiliyordu. Mahrem abiler " Sınavın yapılacağı her merkezin örgütün yemin metnini okutuyordu. Askeri okula girdikten sonra öğrencilere, deşifre olmamaları için "Namaz kılmayın, oruç tutmayın. İlla kılmak isterseniz abdest almadan teyemmüm yaparak ve gözlerinizle namaz kılın. Yapmak zorunda kalırsanız, zinadan kaçınmayın" diyen örgüt, ailelerine de "Zaman gazetesi almayın. Vakit namazlarınızı evinizde kılarak kimseye görünmeyin. Kurban derilerinizi bize değil, zıt görüştekilere verin. Evinize Atatürk portresi ve İstiklal marşı tablosu asın. Askeriyenin yasakladığı başörtü, türban, sakal ve sarıktan uzak durun" önerisinde bulunuyordu.
HER ASKERİ OKULA BİR ŞİFRE
Örgüt, Hava Kuvvetleri Komutanlığı sınavı için "Su", Jandarma Genel Komutanlığı sınavı için "Hollanda", Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sınavı için "Japonya", Kara Kuvvetleri Komutanlığı sınavı için ise "Danimarka" kodunu kullanıyordu.