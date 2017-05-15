FETÖ ihbarlarına sumen altı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar yapıldı. Yapılan ihbarların çoğu FETÖ örgütü ile ilgiliydi. Maillerin içeriklerinde iddiaya göre, FETÖ'ye finansal kaynak sağlayan kişiler, örgüt üyeleri ve FETÖ hakkında bilinmesi gereken ihbarlar vardı. Geçtiğimiz aylarda ise, FETÖ'nün emniyet ayağına çok sayıda operasyon yapıldı. FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan polislerin içinde bulunan iki komiser, aynı zamanda müfettiş incelemesine tabi tutuldu. İnceleme sonucu, Adem Ö. ve Ayhan A.'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gelen mailleri görmezden geldiği ve işleme koymadığı tespit edildi. Tutulan tutanakla, iki komiser yardımcısı adli makamlara ihbar edildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Adem Ö. ve Ayhan A., kasti bir hataları olmadığını ileri sürdü. Adem Ö. ve Ayhan A. hakkında "görevi Kötüye Kullanma" suçundan dava açtı. 3'er yıla kadar hapsi istenen komiserler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.