AK Parti
Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın genel başkan olacağı 21 Mayıs'taki olağanüstü kongrenin bir milat olacağını söyledi. Gül, anayasa değişikliğinin kabul edilmesinden sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye katılmasıyla yapılması beklenen revizyonları SABAH'a anlattı.
Referandum sonuçlarını parti içinde değerlendirdiniz mi?
Türkiye demokrasi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri. Milletimiz tercihini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi yönünde, demokrasinin derinleşmesi ve istikrarın gelişerek kurumsallaşması yönünde kullandı. Bizim için "evet" veren de "hayır" veren de saygındır. Kazanan Türkiye'dir. Kaybeden vesayet anlayışıdır. Her seçimin kendi kimyası, özel durumu vardır; referandumun havası, psikolojisi diğer seçimlerden farklıdır. AK Parti her seçim sonrası olduğu gibi 16 Nisan sonrasında sandıktan çıkan mesajı okumaktadır. Çünkü bizim siyasetimizin yönünü milletin iradesi şekillendirmekte. Sandıktan çıkan her mesaj en ayrıntılı şekilde dikkate alınmakta ve 2019'a yönelik projeksiyonları buna göre belirlemekteyiz.
21 Mayıs'ta tarihi bir kongre gerçekleşecek. Bu süreç hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Evet, özlem sona eriyor. Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanımız, partimizin kurucusu ve bizim liderimiz. 21 Mayıs'ta yapacağımız olağanüstü kongre ile liderimiz partimizin genel başkanı olacak. Millet tarafından seçilen Cumhurbaşkanının, millet tarafından kurulan partiden ayrı kalması demokrasiye aykırı bir durum. 21 Mayıs, AK Parti kadrolarının lideriyle buluştuğu gün olması, hasretin bittiği gün olması bakımından tarihi bir gün olacak. Milletin adamı yeniden milletle buluşacak, partimizle buluşacak. Bu tarihi gün aslında 27 Mayıs darbesinin milletimize karşı kurduğu son barikatın da ortadan kalkması anlamına gelmekte. Cumhurbaşkanımızı tüm delegelerimizin imzasıyla genel başkanlığa aday göstereceğiz ve tam destekle seçilmiş olacaktır.
Parti yönetiminde bir değişim bekliyor musunuz?
Kongremiz seçimli kongredir. Kongre en yetkili organımızdır. Kongre iradesi ile Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda ve diğer organlarda değişiklikler olacaktır. AK Parti'de bayrak yarışı vardır. Görevler değişir ama AK Parti misyonu ve mefkuresi kalıcıdır. AK Parti'nin en önemli özelliği ve başarısının ardındaki en önemli faktörlerden birisi de her dönem kendisini yenileyerek toplumsal değişim, dönüşüm ve dinamizmi kendi bünyesine yansıtabilmesi. Bu anlamda değişim ve dinamizm bizim temel özelliğimiz. Cumhurbaşkanımızın takdiri, genel kurulun onayıyla bir yenileşme, değişikliğe gidilebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkan olması AK Parti'de neleri değiştirecek?
Cumhurbaşkanımızın Genel Başkan olması, benzetme doğru olursa toprağın suya kavuşması gibi olur. Orada bereket olur, yeni bir heyecan olur. Teşkilatlarımız, AK Parti kadroları bütünleşmiş olarak, yeni bir heyecanla, disiplinle millete hizmet yolunda daha büyük bir enerji ve sinerji kazanır diye düşünüyorum. AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile kurulduğu günden bu güne 15 yıldır iktidarda. Bu süreçte de ülkemiz 3 kat büyüdü. Demokratik ve yapısal reformlar yaptık. Onun liderliği ile 15 Temmuz gibi bir beladan kurtulduk. Teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içinde milletle daha fazla kenetlenmesini sağlayacaktır. Şimdi önümüze bakacağız. 2023, 2053, 2071 hedeflerimizi gerçekleştirmek için daha büyük bir gayretle çalışacağız. Yenilenerek değişim heyecanı kurumsallaştıran bir kongre olacağını düşünüyorum.
'HEDEFİMİZ DAHA DEMOKRATİK TÜRKİYE'
Referandumdan sonra birçok madde ile ilgili yapılacak yasal düzenlemelerde nasıl bir yol izlenecek?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için birçok kanunda değişiklik ihtiyacı var. Anayasa değişiklik teklifinde bu uyum kanunlarının 6 ay içinde yasalaşması öngörülmüştür. Önümüzde sıkı bir çalışma dönemi bulunmakta. Bu süreçte bütün uyum kanunları ile ilgili çalışmaları yapacağız. Biz AK Parti olarak bütün uyum kanunlarında daha demokratik bir Türkiye hedefini gözeteceğiz. Anayasada olduğu gibi kanunlarda da ileri demokrasinin, katılımcılığın sağlanacağı, toplumun her kesiminin desteğinin sağlanacağı reformlar gerçekleştireceğiz.
ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ YEREL SEÇİMLERİ OLUMLU ETKİLER
AK Parti'nin önünde yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk genel seçimleri var. AK Parti bu seçimlere nasıl hazırlanacak?
Önümüzde iki önemli seçim var. Birincisi yerel seçimler, ikincisi Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimleri. Parti olarak bu seçimlere kadar kongrelerimizi yapacağız, teşkilatlarımızı gözden geçireceğiz. Yenilenme, kan değişimi ihtiyacı olan illerimizde gerekli değişiklikleri gerçekleştireceğiz. AK Parti sadece seçimlerde çalışan bir parti değil. Biz devamlı milletimizle halkımızla birlikte olan bir partiyiz. Sezai Karakoç üstadın dediği gibi, biz "Koşu bittikten sonra da koşan atlarız." Yerel seçimlere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gidecek olmamız seçimleri pozitif etkileyecek. Sayın Erdoğan'ın milletle bütünleşmiş bir liderliği var. Cumhurbaşkanımızın adaylığı ile Cumhurbaşkanı seçimine katılacağız. Milletvekili genel seçimleri açısından baktığımızda, biliyorsunuz sistem değişti. Bir milletvekili ilini temsil edecek ve kanun yapma tekeli milletvekilinde olacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin Meclis'te desteğinin olması önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Meclis'in çıkardığı kanunlara göre ülkeyi yönetecek. Meclis ile yürütme uyumu açısından milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı olacak kişinin uyumu önem kazanıyor. Böyle olunca milletvekili aday tespiti daha da önem kazanıyor. AK Parti, toplumun her kesiminin temsil edildiği, kendisini bulduğu parti olarak takviyelerini yapacak ve yoluna devam edecek.