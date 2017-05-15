tutuklandı

Giriş Tarihi: 15.5.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 20:11
Oğuz Güven tutuklandı

internet sitesinin genel yayın yönetmeni , tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

internet sitesinin genel yayın yönetmeni , "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven'in, hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz Güven'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oğuz Güven tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz