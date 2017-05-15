'ta üs bölgesine girişimi: 1 'lı öldürüldü!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 21:40 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 21:40
Şırnak'ta üs bölgesine saldırı girişimi: 1 PKK'lı öldürüldü!

'ın İlçesi Nezirkına üs bölgesine 'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

İlçesi kırsal alanında bulunan Nezirkına üs bölgesinde güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup 'lı terörist tarafından girişiminde bulundu.

Üs bögesindeki güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Valiliği tarafından çatışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırıda bulunan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına karşı yapılan atışlarda bir (1) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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Şırnak'ta üs bölgesine saldırı girişimi: 1 PKK'lı öldürüldü!
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