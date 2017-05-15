: Erdoğan-Trump görüşmesinde flaş gelişme

Giriş Tarihi: 15.5.2017 23:47 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 00:40
Son dakika: Erdoğan-Trump görüşmesinde flaş gelişme

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yarın Türkiye saati ile 19:40'ta görüşecek. Ayrıca kritik görüşme Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşecek.

Washington'da geniş güvenlik önlemleri alındı

ABD Başkanı Trump'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan kentte hareketlilik ve önlemler başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blaır House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.

Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KALACAĞI OTELE GELDİ

Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.

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Son dakika: Erdoğan-Trump görüşmesinde flaş gelişme
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