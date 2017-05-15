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Tunceli'de operasyona çıkan askerlere ateş açıldı: 1 asker yaralı
Tunceli
'de
operasyon
a çıkan
asker
lere ateş açıldı: 1 asker yaralı
Giriş Tarihi: 15.5.2017
16:32
Güncelleme Tarihi: 15.5.2017
16:34
Tunceli
Nazımiye
'ye bağlı Dokuzkaya köyü kırsalında terör örgütüne yönelik
operasyon
a çıkan
asker
e ateş açılması sonucu 1 asker yaralandı
Ayrıntılar geliyor...
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Tunceli'de operasyona çıkan askerlere ateş açıldı: 1 asker yaralı
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