'de a çıkan lere ateş açıldı: 1 asker yaralı

Giriş Tarihi: 15.5.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 16:34
Tunceli'de operasyona çıkan askerlere ateş açıldı: 1 asker yaralı

'ye bağlı Dokuzkaya köyü kırsalında terör örgütüne yönelik a çıkan e ateş açılması sonucu 1 asker yaralandı

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Tunceli'de operasyona çıkan askerlere ateş açıldı: 1 asker yaralı
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