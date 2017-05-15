'de sıcak !

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 22:17 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 22:23
Tunceli'de sıcak çatışma!

'nin ilçesinde, güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan da bir askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce ilçesi Dokuzkayalar bölgesinde operasyon başlatıldığı belirtilerek, operasyon kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile kısa süreli sıcak temasın sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Çıkan da bir kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmış ve Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, gerekli müdahale ve tedavisi yapılarak, taburcu edilmiştir. Teröristlerin tahmini kaçış güzergahları Fırtına obüsü ile ateş altına alınmış ve bölgede operasyona devam edilmektedir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'de sıcak çatışma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz