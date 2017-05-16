2 ta operasyonu

İHA

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Giriş Tarihi: 16.5.2017 11:31 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 11:33
2 bakanlıkta FETÖ operasyonu

/PDY soruşturmasında Enerji Bakanlığında daha önce görevden alınan 60 kişi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda daha önce görevden alınan 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin bu sabah itibari ile başladığı bildirilirken, gözaltı kararı verilenler şahısların tamamının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

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2 bakanlıkta FETÖ operasyonu
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