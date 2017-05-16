2'si baş polis 17 eski polise 99 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı dosyalarda tek tek görülen davada tutuklu sanıklar Ü.K., M.Y. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar A.K., S.O., S.U., A.Ü., Z.F., Ü.K., C.Y., S.A., A.E., M.K., H.G., C.K., Ö.D., S.G. ve C.S. ile avukatları hazır bulundu.

Tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Ü.K., M.Y. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar A.K., S.O., S.U., A.Ü., Z.F., C.Y., A.E., H.G., C.K., Ö.D., S.G. ve C.S.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan sanıklar Ü.K. ve S.A.'ya ise 3'er yıl 1'er ay olmak üzere 17 sanığa toplam 99 yıl 11 ay hapis cezası verdi.