2'si baş polis 17 eski polise 99 yıl hapis

İHA

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Giriş Tarihi: 16.5.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 15:20
2'si baş polis 17 eski polise 99 yıl hapis

Kayseri'de aralarında 2 baş polisin olduğu 3'ü tutuklu 17 eski polise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin haberleşmede kullandığı gizli iletişim ağı ByLock programını kullandıkları iddiasıyla toplam 99 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ayrı ayrı dosyalarda tek tek görülen davada tutuklu sanıklar Ü.K., M.Y. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar A.K., S.O., S.U., A.Ü., Z.F., Ü.K., C.Y., S.A., A.E., M.K., H.G., C.K., Ö.D., S.G. ve C.S. ile avukatları hazır bulundu.

Tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Ü.K., M.Y. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar A.K., S.O., S.U., A.Ü., Z.F., C.Y., A.E., H.G., C.K., Ö.D., S.G. ve C.S.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıkta bulunan sanıklar Ü.K. ve S.A.'ya ise 3'er yıl 1'er ay olmak üzere 17 sanığa toplam 99 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

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2'si baş polis 17 eski polise 99 yıl hapis
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