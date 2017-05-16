AB’yi siyasetçiler değil bürokratlar yönetiyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da günlük yayımlanan Evening Standard gazetesi, dünkü sayısında, genel yayın yönetmeni ve eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne'un imzasıyla Başbakan Binali Yıldırım
'la yapılmış bir röportaj yayımladı. Röportajda AB'nin kurumsal yapısını değerlendiren Yıldırım, "AB'nin ana sorunu, siyasi değil, fazlasıyla bürokratik bir devlet haline gelmiş olması. Üyeler namına üst düzey bürokratlar idare ediyor. Bu nedenle herhangi bir konuda karar alma süreci uzuyor ve insanlar bıkıyor" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA BİZİMLE GÜVENLİ"
AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili tutumunu da değerlendiren Yıldırım, "Hayat kurtardık, çocukları eğitiyoruz, bakımlarını yapıyoruz ve onları topraklarımızda tutuyoruz. Avrupa bunu takdir etmeli ve yükü paylaşmakta sorumluluk almalı. Yoksa 'Avrupa'ya hoşgeldiniz!' diyeceklerdi" dedi. "Avrupa'ya kızgınız diye bu insanların tehlikeli sularda ölmesine izin verecek değiliz" değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, "Avrupa'nın güvenliği ve Avrupa halkının güvenliği Türkiye'de başlar. Türkiye'de gerekli güvenlik önlemlerini almazsak, Avrupa güvende olmaz" ifadelerini kullandı.
"TRUMP ÇOK İYİ BİR BAŞKAN"
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bir soru üzerine de Yıldırım, "Çok iyi bir başkan. Hızlı öğreniyor ve hızla karar alıyor. Şimdi değil, belki sonra, bu yönetimin durumu daha iyi anlayacağına inanıyorum" sözlerine yer verdi. Türkiye'yi eleştirenlerin bilgi kaynaklarına dikkat çeken Yıldırım, "Maalesef bazı Avrupalı dostlarımız, müttefiklerimiz etki altında. Terör örgütlerinin temsilcilerini dinliyorlar ve onların söylediklerini sorgulamadan kabul ediyorlar. Avrupa'da İslamofobi ve anti semitizm yükseliyor. Avrupalılar bu konuda ne yapıyor?" yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili soru üzerine de Yıldırım, "Kendisi muhtemelen dünyadaki en merhametli insanlardan biri. Yakından tanıdıkça gerçekten seviyorsunuz. Oyun oynamıyor. Aklındakini söylüyor. Diplomasi labirentlerinde kaybolmayı sevmiyor. Bazı insanlar bu yüzden ondan hoşlanmıyor" görüşünü paylaştı.