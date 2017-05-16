Batan gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

Giriş Tarihi: 16.5.2017 08:43 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 08:47
Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

'da, içinde mühimmat bulunan sandık kıyıya vurdu. Sandığın Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

'nın Karasu ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Küçük Karasu Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.

Sandık ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.

Mühimmat dolu sandığın, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açıklarında batan askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

Mayıs ayı başlarında da Kaynarca ilçesi Başoğlu Karaboğaz ve Karasu Camitepe Mahallesi sahillerinde, aynı gemiye ait olduğu tahmin edilen mühimmat dolu sandıklar kıyıya vurmuştu.

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Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu
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