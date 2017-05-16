Batan Rus gemisinin mühimmatı kıyıya vurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu. Küçük Karasu Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.





Sandık ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.

Mühimmat dolu sandığın, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açıklarında batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

Mayıs ayı başlarında da Kaynarca ilçesi Başoğlu Karaboğaz ve Karasu Camitepe Mahallesi sahillerinde, aynı gemiye ait olduğu tahmin edilen mühimmat dolu sandıklar kıyıya vurmuştu.